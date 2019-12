Seefahrerin gesucht

„Stop the bullshit!“ – Kabarettist Frederic Hormuth drückt am 29. Juni in Lauda die Not-Aus-Taste. © Sven Klügl

Längst ist es zur vorweihnachtlichen Tradition geworden, dass Frederic Hormuth in der heimischen Mannheimer Klapsmühl’ seinen kabarettistischen Jahresrückblick zelebriert – und sich vorab für das Gewinnspiel im „Morgen Magazin“ ein kleines Quiz dazu ausdenkt. Diesmal stellt der für seine geschliffenen Formulierungen und selbstkomponierten Einlagen am Klavier hochgelobte Wahl-Heppenheimer fünf Fragen mit Bezug zu 2019:

Mannheim.1) Modernes Elektro-Fahrzeug, auf dem nur coole Menschen cool aussehen. Der Rest sieht aus wie ein Fünfjähriger, der beim Spielen plötzlich um 30 Jahre gealtert ist. Für das Lösungswort benötigen wir den ersten Buchstaben.

2) Bundesland des Politikers, der findet, Deutschland brauche einen „vollständigen Sieg der AfD“. Gesucht ist der siebte Buchstabe.

3) Verstorbener Jogginghosenhasser, der TV-Eiskönigin Heidi Klum nie gekannt haben wollte. Hier geht es um den zweiten Buchstaben seines Vornamens.

4) Grüner Spitzenpolitiker mit Doktortitel in Philosophie und schwarzem Gürtel im Wäschezusammenlegen. Wir benötigen den ersten Buchstaben seines Vornamens.

5) An Halloween hätte es soweit sein sollen, dann wurde der – sehr britische – Horror verlängert. Wir notieren den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffes von Hormuths Rätsel.

Alle fünf Buchstaben ergeben nach korrektem Sortieren den Vornamen einer so umstrittenen wie – zumindest in der eigenen Altersgruppe – beliebten Seefahrerin. Zu gewinnen gibt es dreimal zwei Karten für die Mannheim-Premiere von Hormuths Rückblick am Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen: 19. bis 22. Dezember (sonntags 18 Uhr). Die Karten kosten jeweils 18 Euro, samstags 20 Euro. Kartenreservierung unter 0621/22 4 88 oder per Mail an info@klapsmuehl.eu.

Bis Montag, 14 Uhr

Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, rufen Sie bitte bis Montag, 16. Dezember, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz) und nennen Sie das Lösungswort von Frederic Hormuths Rückblicks-Quiz, Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und gern auch einen Mailkontakt. Viel Glück! jpk