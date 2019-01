Sehr edler Wandschmuck

Mannheim.Im März schießt das Schlossmuseum für ein halbes Jahr wegen Sanierungsarbeiten. Aber jetzt kann man noch mal besonders kostbare Ausstattungsstücke kennenlernen – in der vorletzten Ausgabe der beliebten Führungsreihe „Lieblingsstücke. Kunstbetrachtung in der Mittagspause“ immer am letzten Mittwoch des Monats.

Der Historiker Jonas Hock von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg betrachtet mit den Besuchern am 30. Januar die kunstvollen Tapisserien der Jason-Serie im Cour- und im Thronsaal. Die Führung beginnt um 12.30 Uhr und dauert 30 Minuten. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung beim Service Center der Schlösser unter Telefon 062 21/65 888-0 ist aber erforderlich.

Die edlen Tapisserien der Beletage stellen eine besondere Kostbarkeit dar, da sie original erhalten sind. Die Besucher erfahren geschichtlichen Hintergrund und die Bedeutung dieser Wandteppiche in ihrem Umfeld der kurfürstlichen Residenz.

Die Tapisserien wurden um 1762-1767 in der Königlichen Gobelinmanufaktur in Paris hergestellt. Sie waren um 1780 dem Straßburger Fürstbischof Rohan-Guémené geschenkt worden und wurden 1803 vom badischen Kurfürsten Karl Friedrich angekauft. Die Wandteppiche wurden nach der Absetzung der Großherzöge 1918 aus dem Schloss entfernt und erst in den 1990er-Jahren zurückgekauft. Seit 2007 sind sie wieder im Barockschloss zu sehen – und durch die lange Einlagerungszeit besonders gut erhalten, da sie weder Licht, Staub noch sonstigen Umweltschäden ausgesetzt waren. Das Thema der Teppiche ist die antike Heldengeschichte von Jason und Medea: das Aufgehen der Drachensaat, seine Vermählung mit Kreusa, Medeas Rache, Medeas Flucht, das Goldene Vlies, Jasons Treueschwur und die Bezwingung der Stiere. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019