Seit 20 Jahren populär

Mannheim.Im November 2019 erschien ihr neues Album „Schritte“. Jetzt gehen Stefanie Kloß, Johannes und Thomas Stolle und Andreas Nowak alias Silbermond damit auf Tour. Am Montag, 27. Januar, um 19.30 Uhr besuchen sie die Mannheimer SAP Arena.

„Schritte“ ist bereits das sechste Studialbum der deutschen Rock-Pop-Band, die noch in 14 weiteren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftritt. Mit ihrer Single „Symphonie“ erreichten Silbermond 2004 erstmals eine Top-10-Platzierung in den deutschen Charts. Zu ihren erfolgreichsten Songs zählen „Das Beste“ (2006) und „Irgendwas bleibt“ (2009). Nach fast zwei Jahrzehnten können Silbermond auf über sechs Millionen verkaufte Tonträger zurückblicken. köja

