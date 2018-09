Seit mehr als 40 Jahren Nachbarn von Alice

Mannheim.Elfmal landeten Smokie allein in Deutschland mit ihren Songs in den Top 10 der Charts. Und spätestens mit „Living Next Door To Alice“ machte sich die britische Band unsterblich.

Noch immer ist das Quartett live zu erleben – so am Donnerstag, 27. September, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Der Tour-Titel verspricht den Fans eine Reise durch die ganze Hit-Geschichte des Quintetts. „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“ und „Needles And Pins“ sind nur drei der Songs, mit denen die Band seit Mitte der 1970er und nach ihrer Neugründung in den 80ern erfolgreich ist.

Gründungsmitglied Terry Uttley (Bass, Gesang) und seine Kollegen Mike Craft (Gesang), der den einstigen Frontmann Chris Norman ersetzt hat, Martin Bullard (Keyboard), Mick McConnell (Gitarre) und Steve Pinnell (Schlagzeug) sind nach wie vor gerngesehene Gäste auf Oldie-Festivals, haben eine treue Anhängerschaft und wollen ihren Fans das bieten, worauf es bei Musik ankommt: Emotionen und Erinnerungen. Auf ihrer Best-of-Tour stehen entsprechend die größten Hits der Bandgeschichte an. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018