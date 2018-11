Selbst ist die Frau

Heidelberg.„Existenzgründung – Selbst(ständig) ist die Frau!“ lautet der Titel einer kostenfreien Informationsveranstaltung (nicht nur) für Frauen, die am Dienstag, 13. November, um 9 Uhr in der Heidelberger Agentur für Arbeit in der Kaiserstraße 69-71, Raum 335 stattfindet. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Heidelberger Agentur für Arbeit, konnte mit Ruth Fraundorfer eine Expertin zu diesem Thema gewinnen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe BIZ & Donna dauert rund zwei Stunden. Bei Fragen können sich Interessierte unter der Telefonnummer 06221/ 52 42 20 oder per E-Mail an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de an die Beauftragte Petra Bölle wenden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018