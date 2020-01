Selten gehörte Werke aus der Romantik

Mannheim.Der Kammerchor Vox Quadrata singt am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Christuskirche Mannheim. Unter der Leitung von Tristan Meister präsentiert das Ensemble bei seinem Konzert mit dem Titel „Te Deum“ das gleichnamige Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie weitere Stücke von Schütz, Reger, Martin und Mahler. Dabei werden sie von Johannes Michel an der Orgel begleitet. Der Eintritt ist frei.

Die Sänger des 2015 gegründeten Kammerchors kommen aus ganz Deutschland, hauptsächlich aber aus dem Rhein-Neckar-Gebiet. Neben projektbezogenen Chor- und Konzertwochenenden gibt die Formation mit bis zu 60 Sängern seit seiner Gründung auch ein jährliches Konzert in Mannheim. Das Repertoire des Chors umfasst dabei A-Cappella-Literatur aus allen Epochen mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Romantik und Moderne. Die Gruppe bemüht sich außerdem, selten gehörte Werke zur Aufführung bringen, so zum Beispiel das vierchörige „Hora Est“ von Felix Mendelssohn Bartholdy oder die sechzehnstimmigen Mahler-Bearbeitungen von Clytus Gottwald.

Tristan Meister, der den Kammerchor vor fünf Jahren auch gründete, dirigiert neben Vox Quadrata auch den Beethovenchor Ludwigshafen und ist der musikalischer Leiter des Jugendchors Hochtaunus sowie des Wormser Kammerensembles. 2007 gründete er den Männerchor Vocapella Limburg, mit dem er seit 2012 CD-Einspielungen vorlegt und unter anderem beim Deutschen Chorwettbewerb 2014 den ersten Platz belegt hat.

Mit seinen Ensembles gastiert Meister regelmäßig bei Konzertreihen in Deutschland sowie bei Festivals im In- und Ausland. Außerdem leitet er Workshops und Kurse für Chorsänger und Dirigenten, ist Juror bei Chorwettbewerben und Vorsitzender des Musikausschusses im Sängerkreis Limburg. köja

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020