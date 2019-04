Seltene Passion in der Christuskirche

Mannheim.Ob die Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach selbst komponiert wurde, ist umstritten – als sicher gilt aber, dass Bach die Passion fein säuberlich abgeschrieben und selbst aufgeführt hat. Nun wird das Werk, das laut Kantorat Nordbaden nur selten gezeigt wird, am Karfreitag, 19. April, um 17 Uhr, in der Christuskirche Mannheim aufgeführt. Das Ensemble Mannheim Vocal vertont das Werk im Rahmen der Serie Alte Musik Spezial.

Erfahrener Tenor

Die Passion besteht hauptsächlich aus Choreinlagen und hat nur wenige Arien. Soli singen die Sopranistin Angelika Lenter, Altistin Anne Bierwirth und Tenor Martin Erhard. Sie singen auch im Chor. Der Gruppe gegenüber stehen die beiden Hauptrollen: Matthias Horn als Jesus und Sebastian Hübner als Evangelist. Hübner, der Tenor singt, ist ein Spezialist für Alte Musik. Er studierte Gesang an den Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim. Nach seiner Ausbildung spielte er als Evangelist in den Bach’schen Oratorien in London, Den Haag, Basel, Breslau und Warschau. Inzwischen ist er Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Die Partie am Karfreitag singt er zum ersten Mal.

Mit historischen Instrumenten begleitet das Concerto Mannheim die Sänger. Johannes Michel leitet die Musiker. Er studierte Kirchenmusik in Heidelberg und unterrichtet inzwischen an der staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim künstlerisches Orgelspiel, Dirigieren und Ensembleleitung. ham

