Sesselbahn fährt wieder

Anzeige

Edenkoben.Die Edenkobener Sesselbahn nimmt am Sonntag, 4. März, wieder ihren Fahrbetrieb auf. Zunächst verkehrt sie nur an Sonntagen von 9 bis 17 Uhr, bis sie ab Samstag, 24. März, bis zum 11. November ihre Gäste wieder täglich hinauf zur Rietburg trägt. Oben angelangt können die Wanderer einen Ausblick genießen, der von der Frankfurter Skyline über den Odenwald und den Schwarzwald bis hin zum Straßburger Münster reicht. Das Team der Höhengaststätte versorgt seine Gäste mit Pfälzer Spezialitäten und auch im Terrassencafé an der Talstation werden lukullische Überraschungen serviert. Weitere Infos im Internet unter rietburgbahn-edenkoben.de. mav