Shantychor, Könige und echte Kamele

Mannheim.Auch dieses Jahr bietet der Luisenpark an den Feiertagen Unterhaltung mit Weihnachtsliedersingen, Dreikönigsumzug und Aufführung der Weihnachtsgeschichte.

Beim Weihnachtsliedersingen am Donnerstag, 26. Dezember, sind alle Besucher zum Mitsingen eingeladen. Dabei sind sie nicht alleine – Verstärkung kommt von mehreren Musikern: Thomas Röth begleitet am Keyboard, der Shantychor Neckarmöwen ist mit eigenen Liedern vertreten und auch der Musikzug Schefflenz unterstützt die Truppe. Treffpunkt ist am 26. Dezember um 14.30 Uhr an der Krippe am Haupteingang des Parks.

Vollprofi Sahib

Der Dreikönigsumzug genießt eine besondere Tradition im Park: In der ganzen Region ist er der Einzige, der neben mit Gold behangenen Königen in farbenprächtigen Kostümen aus dem Ensemble der Freilichtbühne auch echte Kamele mit auf die Reise nimmt: Das Kamel Sahib, das mit seinen 14 Jahren und fundierter Umzugserfahrung der heimliche Profi der Truppe ist, und dessen fünfjährigen Sohn Azim. Sie kommen aus dem Stall eines Züchters in Stockach. Sahib und Azim haben natürlich nichts gegen einen anschließenden Fototermin mit den kleinen Besuchern einzuwenden.

Der Umzug startet um 14 Uhr. Er führt von der Seebühne durch den Luisenpark bis zur Weihnachtskrippe am Haupteingang. Direkt im Anschluss findet dort dann das Krippenspiel mit dem Ensemble der Freilichtbühne Mannheim statt. Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr. apt

