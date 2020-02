Shoppen für den guten Zweck

Mannheim.Etwas kaufen und damit Gutes tun – das ist eher eine Seltenheit. Was Nachhaltigkeit betrifft, sind Klamotten und Accessoires meist problematische Produkte. Umso wichtiger: der Pfennigbasar, den der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (DAFAK) regelmäßig in Mannheim organisiert. Dort werden gebrauchte, gespendete Produkte wiederverwertet und weiterverkauft.

Die Eröffnungsfeier ist am Donnerstag, 20. Februar, um 10 Uhr in der Variohalle des Rosengartens. Der Basar ist danach bis 18 Uhr geöffnet. Auch am Freitag, 21. Februar, von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 14 Uhr wird der Rosengarten zum Flohmarkt.

Qualität zum kleinen Preis

Die Ware wird von Freiwilligen vorsortiert. Die Damen des DAFAK überprüfen die Waren einzeln auf Schäden. Es ist wichtig, dass nur unbeschädigte Spenden ihren Weg an den Angebotstisch finden. Teilweise kommen dafür mehr als 100 Ehrenämtler und vor allem Ehrenämtlerinnen zusammen. In den letzten Jahren wurden so regelmäßig mehr als 3 000 Besucher angelockt.

Diese können dort auf die Suche nach Kleidung und Schuhen, CDs und Schallplatten, Hausrat oder Kunst gehen – die vollgepackten Stände bieten die unterschiedlichsten Waren an. Was übrig bleibt, wird zu großen Teilen gespendet.

Generell dient die ganze Veranstaltung einem guten Zweck: Mit den Erlösen der Verkäufe unterstützt der DAFAK soziale Einrichtungen und Initiativen in Mannheim. Deshalb sind die Preise auch erdenklich niedrig – 2018 kamen so trotzdem 35 500 Euro zusammen. mao

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020