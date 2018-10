Shoppen ohne Hast und Hektik

Ludwigshafen.Ohne Hast und Hektik durch die Stadt am Rhein flanieren und dabei einkaufen – diese Möglichkeit bietet sich am 4. November beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigshafen. Rhein-Galerie, Rathaus-Center und die Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen dann von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. „Ludwigshafens Einkaufscenter sind am 4. November wieder Anlaufstelle für alle Shoppingbegeisterten der Metropolregion Rhein-Neckar“, so Michael Cordier, Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom und des Marketing-Vereins der Stadt. „Die Menschen lassen sich beim Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag mehr Zeit als in der hektischen Arbeitswoche. Die nutzen sie, um die Einkaufscenter und auch die Fachgeschäfte – besonders die Facheinzelhändler von ,TOPinLU’ zu besuchen.“

Obendrein ermuntert am selben Sonntag auch der Ludwigshafener Herbstzauber, der von Freitag bis Dienstag, 2. bis 6. November, stattfindet, zu einem Besuch auf dem Berliner Platz. Rund 20 Schausteller präsentieren sich auf dem Jahrmarkt, der mit Fahrgeschäften sowie einem reichhaltigen Angebot von süßen Leckereien bis zu deftigen Speisen vom Grill seine Gäste lockt. Die Besucher können sie auf Autoskooter, Kettenflieger und Kinderfahrgeschäfte wie den „Orientexpress oder den „Baby Flug Biene Maya“ freuen. Daneben finden sich auch zahlreiche Spielbuden. Der Festplatz ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

„Die optimale Anbindung der Ludwigshafener Innenstadt an die Fernstraßen der Umgebung und an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs gewährleistet eine stressfreie Anreise zum verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigshafen“, informiert die Stadt auf ihrer Homepage. „Zudem wartet die gesamte Innenstadt mit einer großen Zahl von zentral gelegenen Parkplätzen auf. Die Parkhäuser Rathaus-Center, Walzmühle und Rhein-Galerie liegen direkt bei den Geschäften im Stadtzentrum.“ mav

