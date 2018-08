Shopping und Aktionen

Anzeige

Worms.Die längste Einkaufsnacht des Jahres steht am Samstag, 4. August, in Worms auf dem Programm. Morgens, ab den normalen Ladenöffnungszeiten, beginnt die Aktion in der Domstadt mit dem Einzelhandelsflohmarkt, um hiernach nahtlos in die Einkaufsnacht überzugehen, die ihre Besucher bis spätestens 23.30 Uhr mit einem bunten Programm zum Flanieren und Shoppen einlädt. Auf dem Marktplatz gibt es ab dem frühen Nachmittag zudem eine Autoausstellung.

Bis in den Abend hinein locken die Händler mit Rabatten und Sonderaktionen. Dazu gibt es zwischen 19 und 23 Uhr Livemusik mit Gary Mazaroppi, Kevin Reuther und Band sowie dem Akustik-Trio Blossom auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt. In der Kunsthandlung Steuer ist außerdem eine neu eröffnete Janosch-Ausstellung zu sehen.