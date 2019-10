Shuttle-Bus im Einsatz

Mannheim.In der Schwetzingerstadt, der Oststadt, in Neuostheim, Neuhermsheim und Neckarstadt-Ost bringen Gewerbetreibende mit einem vielfältigen Programm ebenfalls Licht und Stimmung in die Stadtteile. An 17 Orten locken in der Neckarstadt Geschäftsleute mit Ausstellungen, Musik und Gaumenschmaus. Um 18 Uhr startet die Lange Nacht in der Schwetzingerstadt, koordiniert von der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost. Zu 18 Orten kann man mit dem Shuttle-Bus fahren. Auch ein Abstecher in die Oststadt lohnt sich. Gewachsen ist die Zahl der Teilnehmenden in Neuostheim. Erstmals dabei ist Neuhermsheim: In der Gerhard-Marcks-Straße bietet Fotograf Thomas Henne neben Ausstellung auch Mini-Workshops an. ost

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019