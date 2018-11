Sie braucht keine Helden

Ludwigshafen.Drei Jahre ist es her, dass Judith Holofernes erstmals ohne ihre Kollegen von Wir sind Helden loszog – und der Alleingang hat sich für die Sängerin und Gitarristin gelohnt. Inzwischen ist ihr zweites Album „Ich bin das Chaos“ auf ihrem eigenen Label erschienen. Für ein Konzert kommt sie am Mittwoch, 28. November, 20 Uhr, ins Kulturzentrum das Haus nach Ludwigshafen.

Einflüsse zwischen Breeders, Cramps, Nick Cave, dem frühen Bowie, Marvin Gaye und Cyndi Lauper verschweißt Holofernes zu einem eigenen Stil zwischen Deutschpop und Rock mit Liedermacher-Ausflügen

Die meisten Songs schrieb sie gemeinsam mit dem Songwriter und Multiinstrumentalisten Teitur Lassen; als Produzent stand erstmalig Ehemann und Helden-Schlagzeuger Pola Roy an ihrer Seite. Dabei ist auch der Titel der Scheibe vielsagend: „Wir sind doch alle verliebt ins Chaos, mit mehr oder weniger Sicherheitsabstand. Natürlich fürchten wir es auch und wehren uns. Das ganze Leiden und Feilschen, all die ungeschickten Versuche, das Chaos zu beherrschen – das rührt mich, und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig komisch“, sagt die Künstlerin und knüpft an ihre früheren textlichen Aussagen an. Denn Judith Holofernes schreckt auch vor kritischen und emotionalen Worten nicht zurück, mahnt gesellschaftliche Missstände und Kommerzialisierung an. Was dabei dennoch nicht zu kurz kommt, ist die Spielfreude, mit der sie ihre Fans mitzureißen vermag. Ganz wie zu Helden-Zeiten. Nur eben solo. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018