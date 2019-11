Sie sucht ihr Baby überall

Damenhafter Soul-Pop: Lisa Stansfield am Mikrofon. © dpa

Ludwigshafen.Mit „All Around The World“ landete die britische Sängerin Lisa Stansfield 1989 einen Welthit. Und noch heute wollen viele Fans die Soul-Hymne von der Frau, die ihr „Baby“ rund um den Globus sucht, immer noch gerne hören – auch wenn die Britin Anfang der 2000er eine langjährige Albumpause einlegte. Kein Wunder also, dass es für das Gastspiel von Lisa Stansfield am Dienstag, 19. November, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus bei Redaktionsschluss nur noch wenige Restkarten gab. gespi

Info: Dienstag, 19. November, 20 Uhr, BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen; Restkarten (20 Euro plus Gebühr) unter: basfkultur.eventim-inhouse.de/webshop

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019