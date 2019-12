Silvesterlauf über die „Meile“ in Heddesheim

Heddesheim.Sportlich dem neuen Jahr entgegen eilen die Teilnehmer des Heddesheimer Silvesterlaufs, der am Dienstag, 31. Dezember, zugleich sein 30. Jubiläum feiern kann. Die Strecken führen durch das Naherholungsgebiet des Heddesheimer Badesees, Zuschauer können sich auf Moderationen und warme Getränke freuen. Start und Ziel sind an der Nordbadenhalle (Ahornstraße 72). Um 8 Uhr beginnen dort die Ausgabe der Startunterlagen und die Nachmeldungen. Um 10 Uhr startet der Bambinilauf, um 10.10 Uhr der Schülerlauf. Für die Heddesheimer Minimeile über 4,4 Kilometer fällt der Startschuss um 10.35 Uhr, für die Heddesheimer Meile (7,7 Kilometer) um 11.11 Uhr. Siegerehrung für die Bambini und Schüler ist um 10.25 Uhr, für die älteren Läufer um 13 Uhr. Anschließend steigt eine After Race Party. Der Silvesterlauf markiert auch das Finale des Bergstraßen-Cups. Infos und Anmeldung: heddesheimer-sl.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019