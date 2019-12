Singen für das Recht auf Wasser

Mannheim.Eine gute Gelegenheit, die weihnachtliche Ruhe mit seinen kulinarischen Nebeneffekten aufzulockern und dabei etwas Gutes zu tun, bietet sich am ersten Feiertag im Mannheimer Rosengarten: beim Benefizkonzert „W.I.R. feiern Weihnachten“.

W.I.R. steht dabei in erster Linie für Water Is Right, die Stiftung des Mannheimer Sängers Rolf Stahlhofen. Deren Ziel ist seit 2011, das Menschenrecht auf Wasser durchzusetzen und mit konkreten Projekten die Zahl von weltweit rund einer Milliarde Menschen ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen zu reduzieren – zumindest ein Stück weit. Die Erlöse des Abends fließen konkret der Arbeit von Water Is Right in Nigeria zu, ein Teil geht an das Kinderhilfsprojekt Aufwind in der Mannheimer Neckarstadt.

Offenes Projekt

W.I.R. steht aber auch für eine Art Mannheimer Musiker-Familie: Neben Stahlhofen & Friends, die in wechselnden Formation die Stiftung Water Is Right seit Jahren tragen, sind der einst von Xavier Naidoo initiierte Straßenunterhaltungsdienst und eine Art Söhne Mannheims 3.0 zu hören. Die 2017 wegen Naidoos Liedtext zu „Marionetten“ in die Negativschlagzeilen geratene Mammutband stellt sich neu auf, ganz im Sinne ihrer Anfangszeit als offenes Projekt: Ur-Schlagzeuger Ralf Gustke kehrt zurück.

Der Heidelberger Sänger Karim Amun und wohl auch die Soul-Röhre Gastone verstärken die starke Sänger- und Rapperfrontlinie um Stahlhofen, Claus Eisenmann, Michael Klimas, Metaphysics, Marlon B und Dominc Sanz. Edward McLean ersetzt nun dauerhaft den verstorbenen Bassisten Robbee Mariano.

Dass Xavier Naidoo mitsingt, ist aus terminlichen Gründen unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen. „Wir werden immer ein Mikrofon für ihn bereithalten“, so Stahlhofen. jpk

