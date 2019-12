Singen und Spielen

Mannheim.Auch in diesem Jahr findet in der Vorweihnachtszeit wieder ein buntes Programm im Q6/Q7 statt, das mit verschiedenen Aktionen die besinnliche Zeit einläutet. So findet bereits zum dritten Mal am Samstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Grötsch das „Große Adventssingen“ auf dem Münzplatz statt. Chöre aus der Metropolregion singen dann mit dem Publikum die schönsten Weihnachtslieder –und das für einen guten Zweck: Es werden viele Einnahmen für den nächsten RTL-Spendenmarathon erhofft. Diese kommen „Sallys Stiftung“ zur Unterstützung benachteiligter Kinder und Familien zugute. Bereits ab 17. 30 Uhr startet das Warm-up.

Auch für die Kleinsten ist gesorgt: An allen Adventssamstagen ist auf der Aktionsfläche in Q 7 ein Spieleparadies mit kreativem Basteltisch, Kinderschminken, Luftballonmodellage, Eisenbahn und vielem mehr bereitgestellt. Am 14. und 21. Dezember ist außerdem von 15 bis 18 Uhr im Erdgeschoss der Weihnachtsmann zu Besuch. soph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019