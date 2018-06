Anzeige

Mannheim.Es wird eine Reise durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte: das Konzert der Konkordienkantorei am Samstag, 16. Juni, ab 17 Uhr in der Konkordienkirche in R2,1. Auf dem Programm stehen zahlreiche Werke moderner Komponisten, darunter Olivier Messiaen, Wolfram Buchenberg und Frank Martin. In der zweiten Hälfte kommen klassische Werke wie Monteverdis „Cantate Domino“ hinzu. Zudem singt das Ensemble unter anderem Knut Nystedts „Laudate“ oder Orlando di Lassos „Jubilate“.

Das Konzert steht unter dem Motto „Geerdet sein“ und soll mit seinen teils meditativen, teils kraftvollen Klängen die Energie verdeutlichen, die starke Wurzeln einem Menschen geben können.

Die Leitung hat Heike Kiefner-Jesatko. Wolfram Koloseus wird zudem zwischen den Gesangsstücken Werke für die Orgel vortragen. tge