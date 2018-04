Sistanaglia sucht den Dialog

Anzeige

Mannheim.Mit folkloristischen und religiösen Melodien aus Klezmer, sephardischer und traditionell persischer Musik, lädt das Ensemble Sistanaglia am Sonntag, 29. April, in das jüdische Gemeindezentrum ein. Diese Melodien kombinieren die fünf Musiker mit Einflüssen aus Flamenco, Jazz und progressivem Metal, sodass eine neue Art von Musik entsteht. Damit suchen die in Berlin lebenden israelischen und iranischen Musiker den Dialog. Umgesetzt wird das mit Gesang, persischer Percussion, Gitarre, Kontrabass und Saxophon. Das Konzert beginnt 17 Uhr, in F 3 im jüdischen Gemeindezemtrum. Der Eintritt kostet 10 Euro, Ermäßigt 5 Euro. Karten vorab per Email: buero@jgm-net.de. ham