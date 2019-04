Skulpturen, Grafiken und Fahrräder

Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen.Die Museen der Region bieten auch an Ostern Programm: Neben den aktuellen Ausstellungen in der Mannheimer Kunsthalle leiten mehrere Führungen durch das Haus: Am Karfreitag befasst sich eine 90-minütige Überblicksführung um 12 Uhr mit der neuinszenierten Sammlung „Offen“. Werke von internationalen Künstlern wie William Kentridge, Alicja Kwade und Anselm Kiefer treffen dort auf Edouard Manet, Max Beckmann und Francis Bacon. Dazu kommen Skulpturen von Auguste Rodin, Umberto Boccioni, Alberto Giacometti, Thomas Hirschhorn und weiteren Künstlern. Die einstündige Führung kostet zusätzlich zum Eintritt vier Euro pro Person. Besucher, die sich für Filme und Zeichnungen interessieren, können sich der Führung zu Heinz Emingholz um 15.30 Uhr am Karfreitag anschließen. Emingholz begleitete die Entstehung des Neubaus der Kunsthalle und schuf daraus den Film „Years of Construction – Baujahre (2013- 2018)“. In Form einer Film-Installation wird das Werk gezeigt. Außerdem Teil der Ausstellung sind Abschnitte der Zeichen- und Schriftserie „Die Basis des Make-Up (1974 – 2019)“ von Emigholz. Die Führung kostet drei Euro zuzüglich zum Eintritt.

Die Kunsthalle zeigt außerdem derzeit unter anderem die Ausstellungen „Box #3: Mwangi Hutter“ und „Manet. Die Ankaufsgeschichte“.

Führung durch Skulpturen

Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen gibt es an den Ostertagen Führungen durch die Ausstellung „Gewächse der Seele – Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“. Ursula Dann führt am Freitag von 15 bis 16 Uhr durch die Ausstellung. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten.

Am Samstag leitet um 15.30 Uhr eine Stunde lang die Themenführung zu „Gesichter-Geschichten. Menschenbilder in der Kunsthalle Mannheim“ quer durch die Museumsräume. Verschiedene Gemälde, Skulpturen und Installationen werden dabei hinsichtlich künstlerischer Fragestellungen und Ideen betrachtet. Die Führung kostet drei Euro, außerdem müssen Besucher den regulären Eintritt bezahlen.

Im Wilhelm-Hack-Museum führt Eva Wick am Samstag um 15 Uhr Menschen mit und ohne Sehbehinderung durch die Ausstellung „Gewächse der Seele“. Samstags ist der Eintritt in das Museum frei, die Führung kostet an diesem Tag drei Euro.

Die Skulpturen-Ausstellung „Wellentöchter“ von Henri Laurens in der Kunsthalle wird bei einer Überblicksführung am Ostersonntag um 12 Uhr genauer betrachtet. Laurens (1885–1954) gilt als einer der bedeutendsten französischen Bildhauer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er gehörte zum Kreis der Kubisten um Georges Braque und Pablo Picasso. Wie dieser wandte sich Laurens in den 1920er Jahren wieder einer organischen Formensprache zu und blieb von da an der figürlichen Darstellung treu. In „Wellentöchter“ werden die Bronzeskulptur „La Sirène“ aus dem Jahr 1945, weitere Skulpturen sowie Zeichnungen, Collagen und Druckgrafiken gezeigt. Die Führung kostet drei Euro zusätzlich zum regulären Eintrittspreis.

Sonntagnachmittag, um 15.30 Uhr leitet ebenfalls in der Kunsthalle eine Führung durch die Sonderausstellung „Beschlagnahmt! Rückkehr der Meisterblätter.“ Die Schau zeigt 34 Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken, die die Nationalsozialisten 1937 der Kunsthalle Mannheim weggenommen hatten.

Sammlung von Fahrzeugen

Barbara Clemens leitet am Sonntag um 15 Uhr im Wilhelm-Hack-Museum durch die Ausstellung „Gewächse der Seele“. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten.

Ostermontag führt Kai Lichtenauer um 11 Uhr in Heidelberg durch die aktuelle Sonderausstellung „Mobile Kinderwelten“ im Kurpfälzischen Museum. Die Sammlung zeigt Kinderfahrzeuge, Kinderwagen und Transporthilfen für Kinder der vergangenen 200 Jahre – von der Laufmaschine bis zum Bonanzarad. Die Führung in der Kunsthalle durch die Schau „Wellentöchter“ von Henri Laurens wird am Montag um 15.30 Uhr wiederholt. Ebenso der geführte Rundgang durch „Offen“ um 12 Uhr. Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zeigt Anja Guntrum am Montag um 15 Uhr den Besuchern die Werke aus „Gewächse der Seelen“. Die Teilnahme ist wieder im Museumseintritt inbegriffen.

In den Reiss-Engelhorn-Museen sind über Ostern im Museum Weltkulturen die Sonderausstellungen „Margiana – Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan“und „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ zu sehen. Im Zeughaus werden „Gaston Paris – Die unersättliche Kamera“ und „Gerhard Vormwald“ gezeigt. Außerdem können Besucher die ständigen Sammlungen in beiden Häusern betrachten.

