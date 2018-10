So schön gruselig!

Rhein-Neckar.Wann genau das alles auch bei uns angefangen hat, weiß heute niemand mehr. Irgendwann war jedenfalls der erste Kürbis da, die erste Party ließ nicht lange auf sich warten – und heute ist Halloween, oder manchmal auch die mexikanische Variante des „Dia de los Muertos“, längst ein Feierklassiker geworden.

Mit Kostüm, ohne Kostüm, als echte Mottoparty oder einfach als Anlass zum Feiern – wenn draußen die Kinder mit ihren Süßes-oder-Saures-Zügen durch sind, zieht das Party-Volk in die Clubs ein. Und schließlich ist der folgende Tag Allerheiligen – und in Baden-Württemberg ein Feiertag.

An Angeboten auszugehen fehlt es in der Region am kommenden Mittwoch, 31. Oktober, nicht.

Das Zeug zum Klassiker entwickelt in Mannheim die Halloween-Party im Trommelpalast: Zum vierten Mal wird dort unter dem Motto „Der Horror aus dem Dschungel“ gefeiert. Der „Tropa“ verwandelt sich in eine giftgrüne Hölle und zwischen Schlangen, wahnsinnigen Gorillas und Sumpf-Monstern steht natürlich das Abtanzen und Feiern zum unverwechselbaren Song-Mix von DJ Chris im Vordergrund. Die eine oder andere Grusel-Überraschung soll es dabei geben, natürlich auch „schaurig ekstatische Trommeleinlagen“. Verkleidungen gehen im Trommelpalast immer, sind aber kein Muss. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro.

Horror in Heidelberg

Es soll „Heidelbergs gruseligste Halloween-Party“ werden, das versprechen zumindest die Halle 02-Macher. Die „Horrornacht des Lebens“ soll es geben vom 31. Oktober auf den 1. November. Wer passend zum Anlass gekleidet die Halle 02 betritt, bekommt einen Begrüßungsdrink aufs Haus. Wer der Meinung sei, sich nicht passend gekleidet zu haben und trotzdem einen Drink in die Hand gedrückt bekommt – der sollte sich Sorgen um seine Abendgarderobe machen. Los geht es in der Heidelberger Halle ab 22 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro, Erstsemester-Studenten kommen kostenlos rein.

„Kig Ka“-Sound

Die King Kamehameha Club Band zählt seit vielen Jahren zu den angesagtesten und gefragtesten Partybands in Europa und das Geheimnis ihres Erfolges ist auch zugleich ihr Markenzeichen: der unverwechselbare „King Ka“-Sound. Am Mittwoch, 31. Oktober, landet die King Kamehameha Club Band zum ersten Mal im Blue Tower am Mannheimer Flughafen – und dort will sie eine Halloween-Party der Extraklasse präsentieren. Zudem ist noch DJ Starface mit dabei, der direkt nach der Band auflegt und „alle Geister bis in die frühen Morgenstunden tanzen lässt“, versprechen die Blue Tower-Macher. Der Halloween-Eintritt kostet 9 Euro, los geht es hier ab 21 Uhr.

Alles an einem Ort

Auf drei Floors wird Halloween in der Suite in Neustadt gefeiert. Sandro P legt Mixed Music auf, Roddy & The Groove Shaker kümmern sich um Funk, Rare Grooves und House. Außerdem gibt es mehrere Live-Acts im Garten und jede Menge weiterer DJs im Laufe der Nacht. Dazu gibt es Essen unter anderem von einem Asia-Food Truck. Los geht es in der Suite ab 20 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro. red

