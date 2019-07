So wild wie in den Glanzzeiten des Punk

Schnell, wild, rotzig: Proto Idiot aus Manchester. © Proto Idiot

Mannheim.Das Begegnungszentrum „Alter“ am Alten Messplatz lässt es am Dienstag, 16. Juli, ab 19 Uhr mächtig krachen. In der Konzertreihe „Alter Klang“ ist dann die Band Proto Idiot aus Manchester zu Gast. Das Trio hat sich authentischem Garagen- und Punkrock verschrieben, der so klirrend hart, rotzig-rauh und erfrischend frech daherkommt wie einst im Mai 1977.

Die Songs der Band sind kurz, schnell und schrabbelnd – und oft braucht’s nicht mehr als drei Akkorde. Aber in denen steckt die elektrisierende Energie jugendlichen Aufbegehrens. Wer klassische britische Punk-Combos wie die Buzzcocks oder die Vibrators mag, liegt bei Proto Idiot richtig. Ältere Semester werden bei dem Konzert wieder jung und die Jüngeren kriegen mit, wie wild Rockmusik früher war. gespi

