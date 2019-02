Solo-Mucke sowie Kabarett

Mannheim.In Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau ist am Wochenende viel los. Am Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, langt Matz Scheid in die Saiten. Einen Tag später (Samstag, 23. Februar, 20 Uhr) ist Kabarettist Nils Heinrich in der Schulstraße 82 zu Gast – und „probt den Aufstand“.

Matz Scheid ist Gründer und Leiter des legendären Odenwälder Shanty Chors, spielt und singt bei den Wolpertingern, bei Rockfour, Dorfmugge und den Cartwrights. Und er ist eben auch solo unterwegs mit einem Repertoire aus Kurpfälzer Mundart, Bayrischen Gstanzln, schwarzhumorigem Wiener Lied sowie internationalen Folksongs, Rock- und Popnummern. Ein Abend mit ihm verspricht also vor allem eins: Abwechslung. Der Eintritt dafür kostet 15 Euro.

Kabarettist Nils Heinrich braucht keine Aufreger, um den Aufstand zu proben. Er setzt auf die kleinen Wunder, die keiner mehr sehen will, kombiniert Witzigkeit mit intelligenter Melancholie und Qualitätskalauern. 18 Euro kostet eine Karte für den Kabarettabend. sdo

Info: Gehrings Kommode Mannheim; Tickets unter Telefon 0621/85 36 69.

