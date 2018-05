„Solo“ setzt in Sinsheim zur Landung an

Anzeige

Sinsheim.Der „Millennium Falke“ setzt zur Landung in Sinsheim an: Anlässlich des Kinostarts von „Solo: A Star Wars Story“ veranstaltet das IMAX 3D Kino Sinsheim am Samstag, 26. Mai, von 12 bis 18 Uhr einen Aktionstag rund um das „Star Wars“-Universum.

Das inzwischen zweite „Spin-off“ der „Star Wars“-Saga erzählt von dem Schmuggler Han Solo und seinem treuen Begleiter, dem Wookie Chewbacca. Dabei spielt „Solo: A Star Wars Story“ zeitlich vor „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ und wirft einen Blick in die abenteuerliche Vergangenheit der zwei beliebten Helden.

Bei dem dritten Aktionstag im Sinsheimer IMAX 3D Kino am Museumsplatz können sich Fans mit ihren Lieblingsfiguren fotografieren lassen. Neben den Selfies mit der hellen oder dunklen Seite der Macht gibt es Gewinnspiele, Kinderschminken und Bastelrunden. Mit von der Partie sind Aussteller, die für jeden Plausch zu haben sind. Diesmal neu mit dabei: Nachhilfeunterricht im Laserschwertkampf. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos – Verkleidungen sind erwünscht. mav