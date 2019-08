Sommer, Sonne, Schlager

Mannheim.Das Dancepop- und Schlagerfestival La Ola kommt wieder nach Mannheim. Das heißt, am Samstag, 10. August, von 13 bis 22 Uhr darf ausgiebig auf dem Maimarktgelände gefeiert werden. Die Welle machen sollen dabei neun Stars und Live-Acts wie die Lokalmatadore Masterboy & Beatrix Delgado, Captain Jack, Layzee aka Mr. President, Almklausi oder Ikke Hüftgold, gemeinsam mit dem Publikum beim selbst ernannten größten Gute-Laune-Festival der Region.

Neun Stunden Programm

Auf dem Gelände „gibt sich wieder die Elite der bundesdeutschen Party- und 90er-Acts das Mikro in die Hand, um gemeinsam mit tausenden von Fans einen neunstündigen Partymarathon unter freiem Himmel zu feiern“, so der Veranstalter. Einlass ist um 12.30 Uhr. Karten gibt es über die Homepage www.la-ola-festival.de zum Selbstausdrucken, auch noch am Veranstaltungstag. Die Standardtickets kosten 23,90 Euro. Für 79,90 Euro gibt es VIP-Tickets, mit denen man schon um 12 Uhr auf das Gelände kommt, Getränke-Bons erhält und womöglich „Künstlerzugang“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.08.2019