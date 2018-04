Sommerbiathlon in Weisenheim am Sand: Mit ruhiger Hand ans Ziel

Anzeige

Weisenheim am Sand.Ohne Schnee und Ski aber ebenso sportlich wie die Athleten der winterlichen Schwester-Disziplin gehen die Teilnehmer des 30. Sommerbiathlons an den Start, den die Schützengilde 1932 am Sonntag, 29. April, in Weisenheim am Sand veranstaltet.

Beim Breitensportbiathlon kann hier jeder selbst erleben, wie es ist, nach einer Laufstrecke von eineinhalb Kilometern mit erhöhtem Puls zum Schießstand zu kommen und mit dem Luftgewehr die zehn Meter entfernten Klappscheiben ins Visier zu nehmen.

Zuvor findet zwischen 9 und 11 Uhr der DSB-Mitgliedern vorbehaltene Wertungslauf zum 20. Saar-Pfalz-Cub statt, dessen Sieger um 13 Uhr geehrt werden. Zwischen 12 und 15.30 Uhr werden der Breitensportbiathlon für alle interessierten Sportler sowie der Mini-Biathlon ausgetragen (Kinder unter zwölf Jahren schießen mit einer ungefährlichen Kinderarmbrust).