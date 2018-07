Sommerliches Schlendern

Anzeige

Höhepunkt des Festes wird wie in den vergangenen Jahren auch das musikalische Feuerwerk gegen 23 Uhr in der Grünanlage vor dem Wasserturm sein. Harald Steiger, Vorsitzender des Friedrichsplatz e.V. verspricht ein Feuerwerk, „das im ganzen Land seinesgleichen sucht“.

Mit Beginn des Festes um 18 Uhr wird der Friedrichsplatz für den Verkehr abgeriegelt, bereits zwei Stunden davor startet die Galerie Theuer + Scherr das traditionelle Kindermalen, bei dem der Nachwuchs unter fachkundiger Anleitung seine Malkünste entdecken und frei entfalten kann.

Am Ende der Augustaanlage, direkt gegenüber des Wasserturms, bieten zahlreiche Künstler Live-Auftritte an. Ob eine Streetdance-Show, wie die der Jugendgruppe Herzogenried oder Sologesang von Rafaela Belcanto — die Bandbreite der künstlerischen Darbietungen bis zum Feuerwerk ist genauso groß und abwechslungsreich wie das Angebote an den jeweiligen Ständen.

So dürfen sich Besucher vor dem Geschäft der K+S Kassensysteme etwa an einem Gin-Tasting erfreuen oder sowohl bei YVS Interior Design als auch beim Stand des Weinguts Peter Stapf eine kulinarische Reise durch Pfälzer Weinlandschaft unternehmen.

Einen großen Schwenkgrill bieten die Imbissbetriebe Kübler & Schüssler an, türkische Spezialitäten sind beim türkischen Verein GIB e.V. ebenso zu finden wie griechisches Essen bei Grigorios Chitzios. Familie Meier-Stadelmaier backt Crêpes.

Kulinarische Abkühlungen in Form von selbst gemachten Eis bietet abermals Dario Fontanelle an, während sowohl der Rotary Club Mannheim-Amphitrite als auch Cocktail-Ehlich Longdrinks und Cocktails servieren. Südamerikanische Klänge und Cocktails finden Besucher am Stand der Brasil-Events.

Die VOON Werbeagentur und zwei Spieler der Adler Mannheim veranstalten zudem ein Gewinnspiel.

