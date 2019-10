Songs als Therapie

Glaubt an heilende Kunst der Musik: Enno Bunger. © Dennis Dirksen

Heidelberg.Als Hingabe an das geschenkte Leben: So will Enno Bunger sein viertes Album verstanden wissen. Am Donnerstag, 24. Oktober, 20 Uhr, tritt der Singer/Songwriter in der Halle 02 in Heidelberg auf. Auf „Was berührt, das bleibt“ verarbeitet der Ostfriese persönliche Schicksalsschläge und gibt sich dadurch noch melancholischer, noch berührender, noch offener dem Leben gegenüber. „Die größte Scheiße, durch die man gehen muss, kann der beste Dünger für berührende Kunst sein“, sagt Bunger. Und so hat er sich mit dem Schreiben neuer Songs selbst therapiert. Am Piano und begleitet von seiner Band präsentiert er die Stücke ebenso wie frühere Nummern vorangegangener Alben. sdo

