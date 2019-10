Songtexte mit Brisanz

Bietet klassischen Hip-Hop: Quelle Chris. © AFW

Mannheim.Dass die neue Platte des US-Rappers Quelle Chris „Guns“ (Gewehre) betitelt ist, kommt nicht von ungefähr: Der afroamerikanische Hip-Hopper besticht durch sozialkritische Texte. Und im Zeitalter von Donald Trump entwirft er eine düstere Zukunftsvision. Musikalisch knüpft Quelle an die guten, alten Zeiten des Hip-Hop an; er rappt ohne modischen Schnickschnack. Old-School-Fans werden bei seinem Auftritt am Freitag, 1. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim also voll auf ihre Kosten kommen. gespi

