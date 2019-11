Sonja Saric bestreitet Liederabend

Mannheim.„Glücklich allein ist die Seele, die liebt“ – das ist der Name des Liederabends mit Sopranistin Sonja Saric und Barbara Baun am Klavier. Die beiden Künstlerinnen spielen am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 in Mannheim ein Programm, das „vom Beginn des romantischen Klavierlieds mit Franz Schubert einen Bogen spannt bis zum in Leipzig lebenden griechischen Komponisten Dimitri Terzakis“, so die Ankündigung der Reiss-Engelhorn-Museen. Terzakis selbst wird am Liederabend ebenfalls anwesend sein.

Die Sopranistin Saric nahm in den Jahren 2007 bis 2010 an zwölf Wettbewerben teil und wurde dabei jeweils mit dem Ersten Preis geehrt. Sie konzertierte mit den Berliner Philharmonikern, den Bochumer Symphonikern, der Jungen Deutschen Philharmonie und dem Mozarteumorchester Salzburg.

Gastauftritte im Theater

In Mannheim dürfte Saric vor allem durch ihre Gastauftritte am Nationaltheater als Leonora in „Il Trovatore“ bekannt sein. Pianistin Baun ist eine erfahrene Partnerin bedeutender Sänger und Dozentin an der Musikhochschule Mannheim. Neben Liedern wie „Du bist die Ruh“ von Schubert werden an dem Abend auch dramatische Gesänge wie Schuberts „Gretchen am Spinnrade“ zu hören sein. soge

