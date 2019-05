Soundcheck für die Multihalle

Singt mit Konstantin Gropper: Ziggy Has Ardeur. © Abdelghany

Mannheim.Wie klingt die Multihalle? Diese Frage stellen sich die beiden Mannheimer Musiker Ziggy Has Ardeur und Konstantin Gropper alias Get Well Soon . Um es auszutesten, werden sie das denkmalgeschützte Bauwerk im Herzogenriedpark mit experimentellen Klängen aus der elektronischen Musik beschallen. Den Auftakt bildet eine Mittags-Matinee am Sonntag, 2. Juni, um 12 Uhr. Am Donnerstag, 6. Juni, werden Künstler und Kurator um 19 Uhr eine Werkschau geben. Am Samstag, 8. Juni, um 20.30 Uhr findet ein Abschlusskonzert statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen (und für Konzertbesucher zum Park) ist frei. Da die Kapazität auf jeweils 500 Zuhörer beschränkt ist, bitten die Veranstalter um Anmeldung per E-Mail (concrete@goethe.de) und Erscheinen 30 Minuten vor Beginn. nowu

