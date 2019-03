Sounddesign gewinnt

Mannheim.Der mit 3000 Euro dotierte Helene-Hecht-Preis 2019 geht an die Heidelberger Sounddesignerin Ana Monte. Den erstmals ausgelobten und mit 1000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhält die Filmemacherin Laura Elisabeth Staab aus Mannheim. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr im Museum Zeughaus in Mannheim statt. Der Helene-Hecht-Preis, benannt nach der Mäzenin Helene Hecht (1854-1940), wird seit 2010 alle zwei Jahre von der Stadt Mannheim in wechselnden Kategorien an Frauen vergeben, die kulturell tätig sind. sba

