Sozialkritische Ästhetik

Mannheim.Es ist eine Begegnung der Kulturen: das Projekt „The Choreonauts – Afro-European Navigations in Dance“. Afrikanische Choreografen erarbeiten mit Tänzern in ihren Heimatländern Darbietungen und bringen diese gemeinsam mit europäischen Produktionen auf die Bühne. „Sans Titre / Chaotic Order – A Blink of an Eye“ ist während dieser Zusammenarbeit entstanden und am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai im Tanzhaus Käfertal des Nationaltheaters Mannheim (NTM) zu sehen.

Nadia Beugré (Elfenbeinküste) nutzt Tanz als ästhetisches Mittel der Selbstbehauptung. Basierend auf Gesprächen mit Jugendlichen aus der größten ivorischen Stadt Abidjan, kontert ihr „Sans Titre“ wachsende Perspektivlosigkeit mit einem Plädoyer für individuelle Entfaltungsfreiheit. Die Deutsch-Österreicherin Renate Graziadei bestätigt diese Haltung und fragt in „Chaotic Order“ mit hochpräziser Bewegungskunst nach den Gestaltungsspielräumen des einzelnen Menschen in einer komplexen Welt. tge