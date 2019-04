Sozialkritische Ästhetik

Mannheim.Es ist eine Begegnung der Kulturen: das Projekt „The Choreonauts – Afro-European Navigations in Dance“. Afrikanische Choreografen erarbeiten mit Tänzern in ihren Heimatländern Darbietungen und bringen diese gemeinsam mit europäischen Produktionen auf die Bühne. „Sans Titre / Chaotic Order – A Blink of an Eye“ ist während dieser Zusammenarbeit entstanden und am Samstag und Sonntag, 26. und 27.

...