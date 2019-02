Spaceman Spiff in Neu

Hat sein Pseudonym abgelegt: Hannes Wittmer. © Naumann

Heidelberg.Wärmende Lieder, unprätentiöse Konzerte und kluge Texte mit einer Fülle von feinen Beobachtungen: Spaceman Spiff hat sein Pseudonym abgelegt und macht jetzt als Hannes Wittmer Musik. Am Samstag, 23. Februar, tritt er um 19 Uhr beim „schöner lügen“-Festival in der Heidelberger Halle 02 auf. Und Hannes Wittmer hat noch etwas anderes verändert als seinen Namen: Er will sich von der kapitalistischen Seite des Musikgeschäfts befreien. Sein Album „Das große Spektakel“ gibt es zum freien Download, und der Eintritt zum Konzert ist freiwillig. Reserviert werden können Tickets unter www.hanneswittmer.de/konzerte. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019