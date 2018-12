Spacerock, Hip-Hop und kluger Rock

Mannheim.Die Reihe Merry Messplatz vor der Alten Feuerwache in Mannheim geht in den Endspurt und hat in dieser Woche noch einmal vier Konzerte auf der Bühne am Alten Messplatz zu bieten.

Spiral Drive aus Innsbruck spielen am Donnerstag, 13. Dezember, ihren eigenen Spacerock mit Einflüssen aus Psychedelica und Rockmusik. Dabei ist eine große Dynamik innerhalb der Songs das Markenzeichen der Band, die sich um den Songwriter und Produzenten Raphael Neikes formiert hat.

Funk aus den 60ern und 70ern bringen am Freitag, 14. Dezember Outta Space Crew auf die Bühne: Dem Sound dieser Aufnahmen, die später Sampling-Material für Hip-Hop und Breakbeats liefern sollten, haben sich die fünf Mannheimer Musiker mit Coverversionen verschrieben.

Gute Laune wollen die vier Darmstädter der Gruppe Vibe Versa am Samstag, 15. Dezember, versprühen – und mischen dazu Funk, Jazz, Neosoul, Hip-Hop und House, bevor am Sonntag, 16. Dezember, Aaden den Konzertreigen beschließt: mit klugem, introvertiertem Pop auf Englisch. sdo

