Spandau Ballets Hits im Mittelpunkt

Mannheim.„Haben wir nicht alle schon mal irgendwann zum Nachthimmel hinaufgeblickt, den Mond und die Sterne angestarrt und uns gefragt, was der Sinn hinter all dem ist? Oder haben mit dem Mond gesprochen, nach Antworten gesucht oder waren einfach von seiner Schönheit fasziniert?“ Derlei Fragen haben den britischen Sänger Tony Hadley bewegt, als er 2018 sein drittes Soloalbum „Talking To The Moon“ vorstellte. Das klingt nach Romantik der alten Heidelberger Schule – und passt zu einem Sänger, der mit Spandau Ballet zu den erfolgreichsten und poppigsten Bands der New-Romantic-Welle in den 80ern zählte. Deren Hits wie „Gold“, „True“ oder „Through The Barricades“ spielen beim Solo-Gastspiel des 58-Jährigen am 19. März im Mannheimer Capitol auch die deutlich größere Rolle als sein eigenes Material. Das dürfte den Fans gefallen, genau wie die exzellente Form, in der sich Hadley zuletzt 2018 im Capitol und bei Musik im Park 2015 präsentiert hat. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019