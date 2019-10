Spannende Geschichten im Kaiserdom

Speyer.„Spannende Ereignisse“ möchten die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer erzählen. Nämlich solche, die in der Bibel stehen. Und so erklingt zum Auftakt der Musiktage am Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Paulus“ mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und den Chören des Doms. Aufgeführt wird auch ein Orgelzyklus des zeitgenössischen tschechischen Komponisten Petr Eben über Hiob. Den Instrumentalpart spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Die Rolle des Sprechers übernimmt Entertainer und Moderator Harald Schmidt.

Auf dem Programm stehen obendrein Werke für Orgel und Posaune sowie Krypta-Konzerte, darunter die „Auferstehungshistorie“ von Heinrich Schütz durch die Capella Spirensis. Der Geghard-Frauenchor interpretiert armenische Chormusik. Und im Finale erklingt Händels Oratorium „Saul“ mit dem Barockorchester L’arpa festante. urs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019