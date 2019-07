Spannende Kontraste

Schon ausverkauft: das Konzert von die Feisten. © H. Hoffmann

Edesheim.Die Schlossfestspiele in Edesheim sind in vollem Gange und haben akustischen Pop-Rock und Comedy zu bieten: Am Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr, sind Frontm3n zu hören. Am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, tritt die Duo-Auskopplung von Ganz schön feist auf: die Feisten mit ihrem Sommerspezialprogramm. Dies ist allerdings bereits ausverkauft.

Unter freiem Himmel steht am Donnerstag ein Stückchen Musikgeschichte auf dem Programm. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln – Frontmänner von Bands wie den Hollies, 10cc, Sweet und Sailor – haben sich vor einigen Jahren zusammengetan und bringen ihre größten Hits gemeinsam auf die Bühne. Außerdem spielen die erfolgreichen Sänger und Gitarristen ausgewählte Covers von Kollegen wie Roy Orbison oder Cliff Richard, über dessen Band sie sich kennen gelernt haben. 36 oder 41 Euro kostet der Eintritt zu dem Konzert, das unter dem Titel „An Exclusive Acoustic Night“ steht. sdo

