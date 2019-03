Spannung aus der Region

Rhein-Neckar.Hausgemachten Nervenkitzel können die Besucher des Krimifestivals Kurpfalz erleben, das vom 14. bis 30. März in seine fünfte Runde geht. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten unter anderem in Bibliotheken, Buchläden, Restaurants oder Museen statt. Neben klassischen Lesungen umfasst das Programm mit seinen insgesamt rund 50 Beiträgen auch Krimi-Dinner, Weinproben, Krimi-Führungen und – erstmals – auch eine Hunde-Krimi-Führung sowie eine Live-Lesung via „Facebook“.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, im Kulturviereck in Haßloch (Gillergasse 14). Dort lesen die Autoren Harald Schneider, Claudia Schmid und Guido Dieckmann musikalisch begleitet von der RonPrinzKombo. Steffen Boisell präsentiert seine Karikaturen, und „aufgeräumt“ wird von den „Tatort-Putzfrauen“. Der Eintritt kostet sieben Euro. Infos und Programm gibt es unter krimifestival-kurpfalz.de. mav

