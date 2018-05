Spargel und gute Stimmung

Anzeige

Mannheim.Sie servieren Spargelsalat mit Weißbrot, tischen Spargelgemüse mit feiner Soße sowie mit Pfannkuchen und Schinken oder aber mit Schnitzel und Kartoffeln auf – und das alles zu stets guter Musik und abwechslungsreichem Programm: die „Löwenjäger“ bitten am Wochenende vom 11. bis 13. Mai zum erneut zum Spargelfest auf dem Gelände der Firma Möbel Peeck in der Turbinenstraße in Käfertal, wo es genug Parkplätze wie auch eine Bushaltestelle direkt davor gibt.

Es ist in Mannheim die einzige Veranstaltung, die allein dem königlichen Gemüse gewidmet ist. Schon zum siebten Mal findet sie statt. Doch auch wer die cremeweißen, zarten Stangen nicht mag, wird gut versorgt: Es gibt Feines vom Grill, ferner Flammkuchen in dreierlei Variationen, dazu Getränke der Eichbaum-Brauerei, der Odenwald Quelle und einen Ausschank der Winzergenossenschaft Schriesheim, etwa der beliebte „Schriesecco“. . Ob am Zapfhahn, mit Weingläsern oder an Töpfen und Pfannen sowie im Service sind Mitglieder der „Löwenjäger“ ehrenamtlich im Einsatz, um mit den Einnahmen die Jugendarbeit zu finanzieren. Dazu gibt es an allen drei Tagen eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen – Bücher, Pflanzen und weitere wertvolle Sachpreise.

Programm Freitag, 11. Mai 19.00 Uhr Fassbieranstich mit Schirmherr Lorenz Näger und Gastgeber Volker Peeck sowie dem Vorstand der „Löwenjäger“ 19.30 Uhr Rheinauer Seebären, Shantychor Samstag, 12.Mai ab 14 Uhr großes Kinderfest mit Torwandschießen, Hüpfburg, Glücksrad 15 Uhr Tanzabteilung DJK Käfertal mit Sybille Dornseiff 16 Uhr Taekwondo SKTC Wallstadt 17 Uhr TV Käfertal 18 Uhr Highlights aus dem Kulturhaus Käfertal 20 Uhr ZAP Gang und danach großes Feuerwerk Sonntag, 13. Mai Jede Mutter erhält ein Muttertagsblümchen 11 Uhr großer Jazzfrühschoppen mit Daniel Prandl und Band 14 Uhr Tanzmariechen der Löwenjäger 15 Uhr Jeannette Friedrich mit Musicalhits

Als Schirmherr haben die „Löwenjäger“ Lorenz Näger, gewonnen, Finanzvorstand der HeidelbergCement Group, der in dem Stadtteil wohnt. Er kommt auch zur Eröffnung am Freitag, ehe die „Rheinauer Seebären“ singen.