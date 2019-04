Spaß auf fünf Bühnen

Mannheim/Ludwigshafen.Ein Comedy-Marathon steht am Dienstag, 9. April, 19.30 Uhr, in fünf Lokalitäten in Mannheim und Ludwigshafen an. Die zweite komische Nacht präsentiert Humoristen im Bootshaus, im Café Journal, in der Klapsmühl’, in Mayers Brauhaus und im Platzhaus. Dort treten fünf Spaßmacher auf – in verschiedenen Reihenfolgen, so dass alle Zuschauer jeden Beitrag zu sehen bekommen. Mit dabei: Atze Bauer mit einem Mix aus Liedern und Parodien, Christiane Olivier mit tabulosem Kabarett auf Höhe der Gürtellinie, ihre Kollegen Keirut Wenzel und Markus Barth sowie Humor-Urgestein Michael Eller. sdo

Info: Dienstag, 9. April, 19.30 Uhr; Karten für 20,60 Euro plus Gebühren unter komischenacht.de

