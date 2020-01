Spaß beginnt mit 60

Mannheim.Wenn die Mannheimer Kabarettistin Madeleine Sauveur sich in ihrem neuen Programm „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ mit dem Eintritt ins Seniorenalter beschäftigt, ist Spaß programmiert. Am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, präsentiert sie mit Pianist Clemens Maria Kitschen die Premiere der Show im Mannheimer Schatzkistl. Die ist bereits ausverkauft. Aber am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, gibt’s ein Nachspiel.

Mit Wilhelm Künsting hat Sauveuer die Sketche und Lieder geschrieben. Sie will davon erzählen, dass man jenseits der 60 erst wirklich frei ist. Man könne sich etwa mit einer Donald-Trump-Maske mit überhöhter Geschwindigkeit im Auto blitzen lassen. Na, das kann ja heiter werden. gespi

