Spaß im und am Wasser

Worms.Sportlicher Spaß und Gesundheitsangebote im, auf und unter Wasser locken beim Schwimmbadfest, das am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, im Wormser Heinrich-Völker-Bad (Alzeyer Straße 111) gefeiert wird. Dabei können die Besucher etwa als Meerjungfrau oder Neptun durchs Wasser gleiten, Tauchen lernen oder Schnupperkurse auf dem BeBoard, im Aqua-Cycling oder im Aqua-Jogging absolvieren. Ein limitiertes Fallschirm-Fotoshooting gibt es am Samstag, hierfür heißt es: Schnell anmelden. Am Sonntag, bei der Sommer Pool Party, verspricht ein Spielparadies aus aufblasbaren Elementen – Seeungeheuer, Schildkröten, Reisenkraken – Spaß für die ganze Familie. Dazu gesellen sich Aqua-Laufmatten, zahllose Bälle, Entchen und andere Geräte.

Darüber hinaus wird auch an Land für Unterhaltung gesorgt – so hat das Zephyrus-Discoteam allerlei Attraktionen für die anliegende Wiese im Gepäck. Die Spiel- und Förderhütte „KinderZeit“ bietet zudem an beiden Tagen Mitmach-Aktionen für die jüngeren Badegäste. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Infos gibt es unter wormser-baeder.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019