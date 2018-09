Spaß mit Almklausi

Altlussheim.Das zweitägige Oktoberfest in der Rheinfranken-Halle ist mittlerweile zum festen Bestandteil im Kalender der Feierwütigen in der Region geworden. Bereits zum fünften Mal heißt es am Wochenende 21./22. September „O’zapft is!“ in der Rheinfranken-Halle.

Den Auftakt am Freitag macht die Partyband „Radspitz“. Das Warm-up-Programm sowie die Aftershow Party wird von DJ Lollo beschallt. Beste Voraussetzungen für eine durchfeierte Nacht. Eine süffige Maß Bier schmeckt schließlich auch in Baden. Los geht’s um 20 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher. Am zweiten Tag beginnt das Spektakel bereits um 19 Uhr. Neben den „Midnight Ladies“ stürmt an diesem Abend Topact Mr. „Mama Laudaaa“ persönlich die Bühne: Almklausi kommt nach Altlußheim.

Tickets ab 18 Euro gibt’s unter veth-events.de. sb

