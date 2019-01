Spaßmacher im Anzug

Pflegt das offene Wort: Michael Mittermeier. © Olaf Heine

Mannheim.„Klassische Stand-up-Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 120 Minuten“: Michael Mittermeier hat sich viel vorgenommen für sein neues Programm „Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück“, zu sehen am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, im Rosengarten Mannheim. Zum entscheidenden Schlag holt der Comedian aus, denn eine Todes-Wuchtl ist auf österreichisch nichts anderes als die lustigste Pointe auf „der nach oben offenen Bist-du-deppat-Skala“. Mittermeier hat nur ein Ziel: dem Bösen und Blöden in der Welt eine deftige Pointe pfeffern. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019