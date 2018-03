Spaßmacher wieder im Capitol

Anzeige

Mannheim.Comedy vom Ensemble Eure Mütter gibt’s am Mittwoch, 7. März, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim. Der Plan: „Pralle Pointen, satte Sounds, massige Moves und andere dicke Dinger“. Zusammengefasst wird das alles unter dem frechen Titel „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“. Das Programm ist so erfolgreich, dass das Trio sogar Zusatzshows ausgerufen hat.

Andi, Don und Matze sind Eure Mütter – und unter diesem Pseudonym haben sie jüngst ihr sechstes Bühnenprogramm vorgestellt. Mit „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“ war das Trio bereits im März 2017 im Capitol zu erleben. Es brachte dabei die wirklich heißen Themen zur Sprache: Herdplatten, Lava und weiße Blusen, unter denen sich Brustwarzen abzeichnen. Nun ist es zurück und verspricht noch einmal Spaß. sdo

Info: Mittwoch, 7. März, 20 Uhr, Capitol, Mannheim. 26,20 bis 30,60 Euro unter der Telefonnummer: 0621/3 36 73 33.