Spiel ohne Grenzen

Rhein-Neckar.Der Jazz in all seinen Spielarten hat die Region wieder fest in der Hand. Das Festival Enjoy Jazz bringt hochkarätige Bands und Solokünstler in die Spielstätten der Metropolregion und hat auch diese Woche viel zu bieten.

Den Auftakt machen am Donnerstag (25.) das Jazz-am-Neckar-Konzert mit Paata Demurishvili und Erwin Ditzner sowie Sängerin Maren Kips im Heidelberger Restaurant Wolfsbrunnen sowie das Michael Wollny Trio, das im BASF-Feierabendhaus zu hören ist. Black Milk und die Nat Turner Band verknüpfen einen Tag später (26.) in der Alten Feuerwache gekonnt Hip-Hop- und Jazz- sowie Soul- und Funk-Einflüsse zu einem eigenständigen Musikmix, während zu gleicher Zeit, wiederum im Betriebswerk in Heidelberg, das Filippo Vignato Trio einen Einblick in die junge italienische Jazz-Szene gibt.

Die Qual der Wahl

Eine Fusion aus Jazz, Techno und melancholischem Indie-Pop bringt am Samstag, 27. Oktober, die Sängerin und Komponistin Dillon auf die Bühne des Mannheimer Nationaltheaters; begleitet wird sie von DJ Samuel Savenberg und Mitgliedern des NTM-Orchesters.

Vier Festival-Termine stehen am Sonntag an: die Filme „Ryuichi Sakamoto: Coda“ und „Ryuichi Sakamoto: async“ im Karlstorkino Heidelberg, das Konzert von Lucas Niggli im benachbarten Karlstorbahnhof, die Matinee „Fire Music“ mit dem Musikwissenschaftler, Soziologen und Kenner der afroamerikanischen Jazzszene, Christian Broecking, im Europäischen Hof in Heidelberg sowie das Enjoy-Jazz-Familienfest im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen.

Noch einmal Kino auf die Augen und Ohren gibt es am Montag mit dem Film „James Baldwin – I Am Not Your Negro“ im Karlstorkino; außerdem ist der aus Los Angeles stammende Komponist und Trompeter Josef Leimberg mit seinem Grenzgang aus Hip-Hop und Jazz im Haus in Ludwigshafen zu hören. Ihr Antrittskonzert bestreiten Rainer Böhm (Professor für Jazz-Piano und Ensembleleitung) und Jörg Achim Keller (Professor für Dirigieren/Ensembleleitung Jazz und verwandte Stilbereiche) bei freiem Eintritt in der Alten Feuerwache. Dort spielen auch am Dienstag (30.) das Haz’art Trio & Beyond Borders Band, bevor am Mittwoch (31.) Nanook Of The North im Alten Hallenbad in Heidelberg zu hören sind. Bereits ausverkauft ist der Auftritt von Fleurine und Boys From Brasil am gleichen Abend im Heidelberger Betriebswerk. sdo

