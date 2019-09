Spielen, Lernen, Mitmachen

Mannheim.Die Wiesen des Luisenparks sollen sich am Wochenende in eine bunte Kinderwelt verwandeln – mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Lagerfeuer, vielen Sport- und Kreativangeboten. Am Samstag, 21. September, laden Jugendamt, Stadtparks und Stadtjugendring Mannheim ab 14 Uhr zum Kinderspektakel und „Fest der Familie“ in die grüne Lunge der Stadt ein – einen Tag nach dem Weltkindertag des Deutschen Kinderhilfswerks.

Dass Mannheim auch für seine kleinsten Bewohner eine lebenswerte Stadt ist – dieses Ziel verfolgen verschiedene Vereine, Initiativen und Einrichtungen in der Stadt. Sie setzen sich dafür ein, dass die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene umgesetzt wird.

Vielfältige Angebote

Beim Fest der Familie präsentieren diese Akteure sich und ihre Arbeit im Luisenpark: Mehr als 300 Ehren- und Hauptamtliche sind mit rund 40 Stationen vertreten.

Am Stand des Jungen Nationaltheaters Mannheim bietet die Kultureinrichtung anlässlich ihres 40. Geburtstags Spiel- und Bastelaktionen an. Das Jugendhaus Waldpforte baut einen Go-Kart-Parcours auf und bei der Sportkreisjugend Mannheim können die Besucher auf einem großen Streetsoccer-Court Fußball spielen.

Etwas ruhiger geht es hingegen am Stand der Stadtbibliothek Mannheim zu. Dort kann man alten Büchern neues Leben einhauchen, indem man sie zu Tierfiguren faltet. Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg lädt am Lagerfeuer dazu ein, Stockbrot zu grillen. Im Bärenhospital des Jugendrotkreuzes warten „verletzte“ Teddys darauf, verarztet zu werden. Zu dem Thema „In der Welt von Blüten und Blumen“ baut die Grüne Schule spannende und interessante Mitmachstände auf, an denen sich vieles lernen lässt.

Im Freizeithaus können die kleinen Besucher ab 14 Uhr schillernde Libellen basteln. Beim Stand der Mannheimer Abendakademie und der Kunsthalle Mannheim hat man die Möglichkeit, virtuelle Welten näher kennenzulernen oder Müll in Kunst zu verwandeln.

Tanz, Theater und Gesang stehen auf der Jugendkulturbühne auf der Freizeitwiese auf dem Programm – organisiert von verschiedenen Jugendhäusern und Jugendverbänden. Um 16 Uhr verleiht dort Manheims Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Urkunden der diesjährigen Agenda-Aktion.

Feuerwerk zum Abschluss

Gegen Abend gibt es am Lagerfeuer Musik von „Manfred Koch alias Jack on the road“ zu hören – und auf der Bühne tritt die Kinderrockband „Trommelfloh“ aus Berlin auf. Sobald es dunkel wird, können alle Besucher gemeinsam das vom Stadtpark organisierte Kinder-Feuerwerk bestaunen und den ereignisreichen Tag damit ausklingen lassen. Das Feuerwerk ist dem Stadtpark zufolge extra leise – damit sich auch die kleinsten Besucher nicht zu fürchten brauchen.

Alle Kinder bis 15 Jahren haben an diesem Tag freien Eintritt in den Luisenpark. red/fab

